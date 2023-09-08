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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة غير سعيدة في بلاغ شيرين عبدالوهاب للنائب العام

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 50638 ضد أحد الأشخاص، بعد أن قام بالاستيلاء على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناتها عبر يوتيوب، وذلك بدون علمها أو موافقتها، بالاضافة إلى نشر العديد من اعمالها الغنائية على هذه المواقع والتربح منها وينص القانون علي عقوبات لمن يقوم بتلك الجرائم

نصت المادة (17) من القانون علي: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع  أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.كما يعاقب كل من دخل موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا لم يتم إعطاؤه له، ويعتبر ذلك تعديا علي حق مستوي الدخول من حيث الزمان، ويواجه عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة (15) من القانون.

وجاءت تفاصيل البلاغ ، الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي النجمة شيرين عبد الوهاب ، أن المشكو في حقه قام بالاستيلاء على جميع مواقعها الإلكترونية ، ومنها من استغلال تلك المواقع، وقام بنشر الاغاني الخاصة بها في إيهام لجميع المشاهدين أنها هي التي تقوم بالنشر على تلك المواقع، وذلك دون الحصول منها على تصريح، مما سبب لها أضرارا جسيمة، وقضي في إحدى المرات بالتعويض ضد الشاكي لقيام المشكو في حقه بنشر اغاني تخص تعاقد شيرين مع شركة ما، والادهي من ذلك أصبح المشكو في حقه المسيطر على قناتها بموقع اليوتيوب حتى أنها لا تستطيع التعامل نهائيا مع الموقع.

 

وأضاف البلاغ ، أن المشكو في حقه قام التعاقد مع شركة أنغامي وقام بنشر اغنية "بحلفلك" بدون الحصول على موافقة منها، كما قام بالتعاقد مع موقع "spotify" بدون الحصول على اذن منها، ومن المواقع التي استولى عليها قناتها باليوتيوب التي يقوم بنشر الاغاني عليها بدون موافقتها ويقوم بالحصول على الإيرادات الناتجة من نشر هذه الاغاني لنفسه،. بالاضافة الى استيلائه على مواقع فيس بوك وتويتر انستجرام وتيك توك الخاصة بها، كما يمنعها من نشر أو تنزيل أغنياته والترويج حفلاتها عبر هذه المواقع.

 

 

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