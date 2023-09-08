"كاف": إعلان أسماء الدول المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027 يوم 27 سبتمبر

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم 27 سبتمبر الجاري موعدا لإعلان أسماء الدول المنظمة لبطولتي كأس الأمم الإفريقية في نسختي 2025 و2027.



وعقدت اللجنة التنفيذية للكاف اجتماعا، أمس /الخميس/، تم خلاله اعتماد القرارات التي اتخذها رئيس وأعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



وقال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي -في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للكاف- "المكتب التنفيذي اتخذ قرارات هامة ستسهم كثيرا في الاستدامة والتنافس بالكرة الإفريقية.. سنجتمع مجددا في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر لاتخاذ قرارات بشأن البلاد المستضيفة لكأس أمم إفريقيا 2025 و2027".



كما شهد الاجتماع مناقشة التقدم المحقق في كوت ديفوار استعدادا لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها خلال شهر يناير المقبل، بالإضافة إلى استعدادات تنظيم بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق فعالياتها يوم 20 أكتوبر المقبل في تنزانيا.

