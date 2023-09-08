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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ختام محكى القلعة .. عمر خيرت يسحر الجمهور

صدى البلد

انهى مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر دورته 31 بعد فعاليات ماراثونية اقيمت على مسرح المحكى واستمرت طوال 14 يوم استمتع خلالها الجمهور بألوان فنية متنوعة ناسبت كافة الشرائح العمرية والاجتماعية من أبناء مصر وضيوفها العرب والأجانب.

وجاءت الليلة الأخيرة لتتجمل باحلام الابداع  وتحمل حشد ضخم من عشاق الموسيقى الى العالم الساحر لانغام عمر خيرت، وكعادته وبموهبته الفذة ومهارته العبقرية همس بنخبة من الحانه المتفردة بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى كان منها افتتاحية مصرية، ضمير أبله حكمت، خلى بالك من عقلك، فى هويد الليل، مسألة مبدأ 2، تيمة حب، زى الهوى، جيران الهنا، الخواجة عبد القادر ،صابر يا عم صابر، اندلسية، مافيا، عارفة، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها ولعبت أميرة احمد على الة الكمان صولوهات لحن الداعية .

افتتاحية مصرية.. عمر خيرت يبدأ حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى

مقطوعات موسيقية جديدة لعمر خيرت في حفل ختام مهرجان القلعة

وقبله لفت الأنظار طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الدكتور سامح صابر فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار بعدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة كان منها الليلة الكبيرة، غنى لى شوى شوى، طاير يا هوا، وحشتنى، يونس، زورونى كل سنة مرة، اسال روحك، اخر ايام الصيفية، النور مكانه فى القلوب، نعناع الجنينة وغيرها.

محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
محكى القلعة
100 سنة سينما اعمال الموسيقي العربية الأطفال والشباب الدكتور خالد داغر الخواجة عبد القادر الدولي للموسيقى والغناء

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