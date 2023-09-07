افتتاحية مصرية.. عمر خيرت يبدأ حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقى

افتتح منذ قليل الموسيقار عمر خيرت فقرته الغنائية فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي فى دورته الـ31 على مسرح محكي القلعة بافتتاحية مصرية.



وقدم حتى الآن العديد من المقطوعات الموسيقية ومنها موسيقي ضمير أبلة حكمت وقضية عم أحمد وغيرها من المقطوعات التى يتفاعل معها الجمهور.

ختام مهرجان القلعة

ويختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء اليوم الخميس، حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى الحادية عشر مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها .

جمهور عمر خيرت فى حفل القلعة



توافد عدد كبير من جمهور الموسيقار عمر خيرت على حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي والمقام حاليا على مسرح محكي القلعة.



ومن المفترض ان يبدأ الموسيقار عمر خيرت فقرته الموسيقية فى تمام الساعة العاشرة مساء، والتى يقدم فيها مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى ينتظرها جمهوره فى كل حفل ومنها ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت.

