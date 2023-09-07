عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقطوعات موسيقية جديدة لعمر خيرت في حفل ختام مهرجان القلعة

عمر خيرت
عمر خيرت

أعلن الموسيقار عمر خيرت أنه يقدم الليلة فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي، أعمال موسيقية جديدة ستكون مفاجأة الجمهور.

وأضاف عمر خيرت خلال لقائه عبر قناة الحياة على هامش حفل الختام أنه سوف يقدم مساء اليوم مقطوعتين موسيقتين جديدتين متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.
 

 

ختام مهرجان القلعة 

 

ويختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى الحادية عشر مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها .

 

جمهور عمر خيرت فى حفل القلعة 


توافد عدد كبير من جمهور الموسيقار عمر خيرت على حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي والمقام حاليا على مسرح محكي القلعة.

ومن المفترض ان يبدأ الموسيقار عمر خيرت فقرته الموسيقية فى تمام الساعة العاشرة مساء،  والتى يقدم فيها مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى ينتظرها جمهوره فى كل حفل ومنها ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت.

 

عمر خيرت الموسيقار عمر خيرت مهرجان القلعة للموسيقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

فيلمان ومسلسل.. رانيا يوسف تكشف عن أعمالها الجديدة قبل تكريمها في لبنان

رقص وغناء.. روبي وأحمد سعد يقدمان لأول مرة يا ليالي على المسرح

أمام منزل حمدي قنديل.. أول ظهور لنجلاء فتحي| شاهد

خروج الفنان ياسر صادق من العناية المركزة| خاص

نقل الفنان ياسر صادق للعناية المركزة

انتهاء الخلافات.. طليقة حسن شاكوش: طلع راجل محترم وخدت مستحقاتى

انفصال آل باتشينو عن الكويتية نور الفلاح

غدًا.. حمزة نمرة يبدأ جولة حفلاته العالمية احتفالًا بـ ألبوم رايق

ترشيحاتنا

بسبب حلم..أيمن بهجت قمر يكشف سبب انتهاء خلافه مع محمد حماقى

أيمن بهجت قمر: سعيت لبناء تاريخ لي مع إليسا

البنتاجون تعلن عن كيفية تسليم أوكرانيا اليورانيوم المنضب

فيديوهات خادشة للحياء.. قرار عاجل بحبس سلمى الشيمي

على وجه السرعة.. ألمانيا تعلن حاجتها إلى المزيد من المهاجرين

كريمة عوض تغادر القاهرة والناس: انتهت رحلتي الأقرب لقلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهت القصة| أهم ساعتين في حياة محمد صلاح..وهذا موقفه بعد الساعة 12

ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

بالملابس الرياضية .. شاهد بنات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

كلها شياكة.. شاهد جومانا مراد بالجوبير تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ