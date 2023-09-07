مقطوعات موسيقية جديدة لعمر خيرت في حفل ختام مهرجان القلعة

أعلن الموسيقار عمر خيرت أنه يقدم الليلة فى حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي، أعمال موسيقية جديدة ستكون مفاجأة الجمهور.



وأضاف عمر خيرت خلال لقائه عبر قناة الحياة على هامش حفل الختام أنه سوف يقدم مساء اليوم مقطوعتين موسيقتين جديدتين متمنيا أن تنال اعجاب الجمهور.



ختام مهرجان القلعة

ويختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى الحادية عشر مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها .

جمهور عمر خيرت فى حفل القلعة



توافد عدد كبير من جمهور الموسيقار عمر خيرت على حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي والمقام حاليا على مسرح محكي القلعة.



ومن المفترض ان يبدأ الموسيقار عمر خيرت فقرته الموسيقية فى تمام الساعة العاشرة مساء، والتى يقدم فيها مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى ينتظرها جمهوره فى كل حفل ومنها ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت.



