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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عاجل| الأرصاد تعلن خبر سار بعد 24 ساعة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تشهد الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، فبعد أيام من انخفاضا درجات الحرارة عادت الارتفاعات، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك انخفاضات جديدة.

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تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

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فترة انتقالية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد استمرار  في الارتفاع في درجات الحرارة، حيث بدأت الارتفاعات أول أمس الأربعاء، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية له في مثل هذا الوقت من العام.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن غدًا السبت سيشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إذ تنكسر درجات الحرارة و تصل لـ 36 درجة مئوية، وسيستمر هذا الأمر على مدار الأسبوع القادم، ومع نهايات الأسبوع نبدأ بتحسن في الأحوال الجوية.


وكشف أن أمس الخميس شهد ذروة هذا الارتفاع، وسجلت القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومناطق أخرى من الصحراء الغربية. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة من ضمن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى في الظل ما بين 38 و39 درجة مئوية، ولكن، تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية، حيث يسود نهار اليوم الجمعة أجواءً شديدة الحرارة في معظم محافظات الجمهورية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة : 
 

القاهرة الصغرى 26 والعظمى  38

العاصمة الإدارية الصغرى 27 والعظمى 38

6 أكتوبر الصغرى 27 والعظمى 39

بنها الصغرى 27 والعظمى 38

دمنهور الصغرى 26 والعظمى 38

وادى النطرون الصغرى 27 والعظمى 39

كفر الشيخ الصغرى 26 والعظمى 38

المنصورة الصغرى 26  والعظمى 38

الزقازيق الصغرى 26 والعظمى 38

شبين الكوم والصغرى 26 والعظمى 38

طنطا الصغرى 26 والعظمى 38

دمياط الصغرى 27 والعظمى 39

بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 38

الاسماعيلية الصغرى 27 والعظمى 40

السويس الصغرى 26 والعظمى 40

العريش الصغرى 26 والعظمى 36

رفح الصغرى 25 والعظمى 36

رأس سدر الصغرى 27 والعظمى 39

نخل الصغرى 19 العظمى 36

سانت كاترين الصغرى 18 والعظمى 32

الطور الصغرى 27 والعظمى 40
 
طابا الصغرى 26 والعظمى 36

شرم الشيخ الصغرى 31 والعظمى 43

الإسكندرية الصغرى 27 والعظمى 33

العلمين الجديدة الصغرى 26 والعظمى 32

مطروح الصغرى 25 والعظمى 32

السلوم الصغرى 25 والعظمى 33

سيوة الصغرى 24 والعظمى 37

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 43

مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 43

شلاتين الصغرى 30 والعظمى 41

حلايب الصغرى 29 والعظمى 37


المنيا الصغرى 24 والعظمى 41

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 42

سوهاج الصغرى 27 والعظمى 43

قنا الصغرى 27 والعظمى 43

الأقصر الصغرى 28 والعظمى 45 

أسوان الصغرى 29 والعظمى 46


 

الاحوال الجوية درجات الحرارة منار غانم الأرصاد الأرصاد الجوية بيان بدرجات الحرارة

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