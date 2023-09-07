تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر بارتفاع في درجات الحرارة منذ أمس، وسجلت درجات الحرارة اليوم 31 درجة مئوية، بارتفاع 6 درجات عند المعدلات الطبيعية، ومستمرة حتى غدا الجمعة حيث تسجل درجات الحرارة 39 درجة مئوية مع انخفاض نسب الرطوبة الذي يزيد من إحساس المواطنين بالحرارة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تكتل هوائية قادمة من الصحراء الجنوبية، متوقعة انخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأحد بمعدل 3 درجات، وتبدأ حالة الطقس في تحسن تدريجي مع نهاية الأسبوع المقبل.

تابعت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، البلاد تتعرض حاليا لأجواء شديدة الحرارة وجافة خلال فترات النهار، ومائلة للحرارة خلال فترات الليل، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الظهيرة مع ضرورة ارتداء غطاء للرأس وتناول السوائل والمياه بشكل مستمر.

