46 درجة.. الأرصاد تطلق تحذيرا بشأن طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إن البلاد تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بداية من يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه متوقع اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة، لتصل إلى 46 درجة على المحافظات الجنوبية، وعليه يكون الطقس شديد الحرارة جاف نهارا.

الأرصاد توضح تفاصيل حالة الطقس



واسترسلت: نتعرض أيضا إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، ولكن مع غياب الشمس سنبدأ بالشعور بالتحسن التدريجي.