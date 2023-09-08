صحف السعودية |تحذير من سوء الطقس بهذه الأماكن.. مصرع 39 شخصاً نتيجة إعصار في جنوب البرازيل.. شرطة مكة تضبط شخصين يروجان المخدرات

مقتل 39 شخصاً على الأقل نتيجة إعصار في جنوب البرازيل

وزير الدفاع يستقبل وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية

ألقاء شرطة مكة المكرمة القبض على شخصين لترويجهما المخدرات

الأرصاد السعودية تحذر من سوء الطقس في هذه الأماكن



نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة، أبرز الموضوعات المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن مقتل 39 شخصا على الأقل بالإضافة لفقدان سبعة آخرين نتيجة إعصار أدى لحدوث فيضانات بولاية "ريو جراندي دو سول" في أقصى جنوب البرازيل.

وأعلن حاكم الولاية إدواردو ليتي حالة الكوارث العامة، كما ألغى عروضا على مستوى الولاية كانت ستنظم للاحتفال بيوم استقلال البرازيل.

وقالت حكومة الولاية :" إن الأمطار الغزيرة والناجمة عن الإعصار أثرت على 80 مدينة وتركت أكثر من 2300 شخص بلا مأوى، كما أدت لنزوح أكثر من 3900 آخرين".

وأضافت الحكومة أن أغلب المفقودين من سكان بلدة موكوم الصغيرة، وهي إحدى أكثر المناطق تضررا من الفيضانات، كما سجلت مدن قريبة العديد من الضحايا، نتيجة ارتفاع منسوب مياه الأنهار والفيضانات التي اجتاحت المنازل.

كما نشرت الرياض عن استقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، في مكتبه بالرياض معالي وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الإستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع السعودي، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري السعودي في باريس وبيرن العميد الركن إبراهيم بن ناصر المطوع.

كما حضره من الجانب الفرنسي معالي رئيس مكتب الشؤون العسكرية لمعالي الوزير الفريق الركن فانسان جيرو، ومستشار التصنيع لمعالي الوزير كليمان لوغوييك، والمستشار الدبلوماسي لمعالي الوزير فانسان براكوني، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي.



صحيفة عكاظ

نشرت عكاظ أنباء عن ألقاء شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.



المدينة

ونشر المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن طقس ،اليوم الجمعة، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة، كذلك على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

كما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية، من تكوّن أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.



وبين المركز أن الحالة تستمر، حتى الساعة التاسعة مساءً.



الشرق الأوسط

نشرت الشرق الأوسط عن بيان الطيران المدني الإماراتي ، تعلن فيه سقوط هليكوبتر تابعة لشركة "إيروجلف" في البحر، وإن البحث جارٍ عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن طياري الهليكوبتر، وهي من طراز «بيل 212» مصري وجنوب أفريقي.

وأوضحت أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي بعدما أقلعت الهليكوبتر في رحلة تدريبية ليلية من مطار آل مكتوم الدولي.

وتابعت الهيئة أن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام، ولا يزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.

كما نشرت الشرق الأوسط عن شكر الملك تشارلز الثالث اليوم الجمعة بالشكر للجماهير على حبهم ودعمهم وتعهَّد بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل والدته الملكة إليزابيث واعتلائه العرش. وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاماً في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال مقرها الصيفي الذي كانت تعشقه. وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكاً للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى، من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا بصورة خاصة وفي هدوء بالمقر الملكي في اسكوتلندا.

وليس من المقرر أن يحضرا أي مناسبة احتفالية كما لن يكون هناك أي تجمع عائلي خاص كبير للاحتفال باعتلائه العرش.

وقال تشارلز في بيان:" بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".

وتابع: "إنني ممتن للغاية أيضاً للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعاً".

من جانبه، قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن قلوب الأمة ستكون مع تشارلز وعائلته في هذه الذكرى المهيبة.



صحيفة اليوم

ونشرت صحيفة اليوم عن تراجع أسعار خام برنت القياسي العالمي إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل في تعاملات متقلبة، ما أوقف موجة صعود استمرت قرابة أسبوعين، بفعل إشارات متعددة تحذر من ضعف الطلب في الأشهر المقبلة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 68 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 89.92 دولار للبرميل عند التسوية، بعد تداولها بين 89.46 دولار و90.89 دولار.

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتًا أو ما يعادل أيضًا 0.8% إلى 86.67 دولار، بعد تداولها في وقت سابق بين 86.39 دولار و87.74 دولار.

وجاء انخفاض بعد 9 جلسات متتالية من المكاسب لخام غرب تكساس الوسيط، و7 جلسات متتالية لبرنت.

ارتفعت أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع بعد أن تمديد التخفيضات الطوعية في الإمدادات حتى نهاية العام، علاوة على تخفيضات اتفقت عليها عدة دول في مجموعة أوبك بلس في أبريل، وتستمر حتى نهاية عام 2024.

وأثرت أيضًا على الأسعار مجموعات من البيانات المتباينة من الصين، مع انخفاض إجمالي الصادرات 8.8% في أغسطس على أساس سنوي، وانكماش الواردات 7.3%، لكن واردات النفط الخام ارتفعت 30.9% على أساس سنوي.

قال ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس في شنجهاي: "في الوقت الحاضر، من الصعب حقًا بالنسبة لنا أن نرى أي عوامل سلبية نتيجة خفض الإمدادات".

وأضاف: "ومع ذلك، نحن في حاجة إلى النظر في مخاطر الطلب المحتملة، مثلما قد يحدث في الربع الرابع عندما يمكن أن تتباطأ السوق، بعدما ينتهي الطلب المرتبط بموسم الصيف".