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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

صدى البلد

وصلت العاصفة دانيال إلى السواحل الليبية مؤثرة عليها بـ أمطار غزيرة وتسجيلات كبيرة للأمطار وعواصف رعدية وسرعات كبيرة للرياح وارتفاع أمواج يتجاوز 4 أمتار، وفق بيان هيئة الأرصاد.

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: يوم عصيب يمر علي ليبيا، اليوم وحتى الغد؛ بسبب العاصفة دانيال وتم رفع حالة الطوارئ والتأهب في جميع المدن المتأثرة.

العاصفة دانيال تصل مصر غدا

جدير بالذكر أن بقايا العاصفة دانيال تصل إلى غرب مصر، يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، ويصاحبها سقوط الأمطار بعد ما فقدت العاصفة معظم قوتها.

خصائص العاصفة دانيال

العاصفة دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المتوسط الذي يعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا.

ويُتوقع أن تواصل العاصفة دانيال تحركها وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال ليبيا خاصة اليوم الأحد وغدا الاثنين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، كما يتوقع نشاطا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 4 أمتار وهو ما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.

هطول أمطار رعدية على مصر

ويتوقع تتسبب العاصفة في هطول أمطار رعدية على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية من مصر ومرسى مطروح قد تمتد بشكل أضعف لأجزاء من الدلتا، على أن تواصل حركتها للحوض الشرقي للبحر المُتوسط كنظام جوي عادي.

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تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

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الأرصاد : من المتوقع وصول بقايا العاصفة دانيال الساحل الشمالي

طقس الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد. 

جدير بالذكر أن العاصفة دانيال تسببت في وقتٍ سابق من الأسبوع في هطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدة من اليونان، وقد شهدت منطقة مغنيسيا الجبلية هطول أمطار تتراوح ما بين 600 إلى 800 ملم خلال 24 ساعة فقط، وهو أمر غير مسبوق في بيانات الأرصاد الجوية اليونانية.

العاصفة دانيال دانيال السواحل الليبية امطار مصر

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