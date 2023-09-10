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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية جديدة حول عاصفة رعدية قادمة من الأراضي الليبية، وقد تضرب البلاد يوم الاثنين القادم، وتحديدًا مناطق الساحل الغربي عند مدينتي مطروح والساحل.

شاهد الفيديو:

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال، بعد أن غادرت اليونان مخلفة وراءها أضرارًا كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، وجود نشاط في سرعات الرياح وارتفاع كبير في حركة الأمواج.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة بدأت تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض  لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت قصير.

وتابعت هيئة الأرصاد، أنه لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة، حيث تختلف النماذج فيما بينها علي أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو  سرت؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا.

شاهد الفيديو:

هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة العاصفة دانيال الأراضي الليبية مسار العاصفة

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