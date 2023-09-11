العاصفة دانيال .. متحدث الصحة يعلن إجراء مهمًا من الوزارة | خاص

العاصفة دانيال تقترب ، بعدما ضربت ليبيا خلال الساعات القليلة المقبلة وخلفت وراءها خسائرة في البنية التحتية الليبية والبشرية كذلك.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل الخطة الطبية للوزارة تحسباً للعاصفة دانيال .

وقال متحدث الصحة ، في تصريح خاص لموقع « صدي البلد الإخباري » ، ان ابرز ملامح الخطة الطبية ، تمثل في رفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الوزارة وكذلك المديريات المنتشرة علي مستوي الجمهورية ،بما في ذلك مستفيات الصدر والحميات .

وتابع عبدالغفار قائلاً : من محاور خطة الوزارة ايضا عقد غرفة عمليات مركزية علي مدار الساعة للتواصل بشكل لحظي مع المديريات بكافة المحافظات ، مع التأكيد علي ضرورة توفر الادوية والمستلزمات ومشتقات الدم .

وأكد عبدالغفار ، أن الوزارة ، شددت علي ضرورة نشر سيارات اسعاف اضافية علي الطرق والمحاور الرئيسية والصحراية من أجل رفع الجاهزية وسرعة التدخل حال حدوث اي طاريء .

وعن نصائح الوزراة للمواطنين .. قال عبدالغفار ، أن مرضى الحساسية أو الربو هم أكثر الفئات التى قد يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.

ونصح " متحدث الصحة " المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة ، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية ، مضيفاً بضرورة ارتداء نظارات شمسية، وتجنب أى مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

كما نصح المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين " سى" ، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.

حالة الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ تشهد البلاد اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ على غرب البلاد اليوم الاثنين وتمتد إلى مناطق من شمال البلاد، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا.

تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا اليوم مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (السلوم ومطروح وسيوة)، تمتد الأمطار خفيفة في المساء إلى مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً.