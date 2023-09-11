لمدة 3 أيام.. ليبيا تعلن الحداد وتنكيس الأعلام على أرواح ضحايا "دانيال"

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام على أرواح وفيات الفيضانات التي نتجت عن الإعصار دانيال.

وأكد الدبيبة البدء في تحويل الأموال إلى كل البلديات المنكوبة، وإعطاء التعليمات إلى كل المؤسسات بتقديم الدعم العاجل الذي تحتاجه المناطق المتضررة.

كانت وكالة الصحافة الفرنسية أفادت نقلاً عن مسؤول بارتفاع حصيلة قتلى إعصار دانيال الذي يضرب مدن شرق ليبيا إلى 150 شخصًا.

وضرب الإعصار دانيال، مساء الأحد، العديد من المناطق والمدن في شمال وشرق ليبيا مصحوبا بسقوط أمطار غزيرة، أغرقت العديد من شوارع البلاد، فيما سارعت السلطات الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأمطار.

وسقط على شمال ليبيا أكثر من ثلثي معدل هطول الأمطار السنوي في يوم واحد، وعادة ما يبلغ متوسط هطول الأمطار في مناطق شمال ليبيا حوالي 270 مليمترًا على مدار العام، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).

وسقط على مدينة المرج بليبيا 185 مليمترًا من الأمطار خلال 24 ساعة، في حين تلقت مدينتا بنينا ودرنة ما يتراوح بين 70– 100 مليمتر من الأمطار.