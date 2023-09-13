عقب انتهاء آثار العاصفة دانيال.. زحام كبير على شواطئ مرسى مطروح| صور

عادت أجواء الصيف والطقس الرائع ليعود معها الزحام الكبير على شواطئ مرسى مطروح مع نهاية آثار العاصفة دانيال، ليستمتع المصطافون وزائرو ورواد الشواطئ بالمياه الفيروزية والطبيعة الساحرة وممارسة الألعاب الترفيهية الشاطئية في الموسم الصيفي السياحي خلال شهر سبتمبر الجاري.



وتشهد الشواطئ إقبالا كبيرا نظرا لاستقرار حالة الطقس، ما ساهم فى تواجد ضيوف ومصطافي ومحبي المدينة الساحلية في الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية بعد انتهاء حالة عدم الاستقرار.

ومن المتوقع زيادة نسبة الإشغالات الفندقية فى المدينة والمحافظة بشكل عام خلال ما تبقى من الشهر الجاري.

وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الشواطئ شهدت زحاما شديدا عقب استقرار الطقس، لنرفع شعار "صيفك مكمل معانا" في مدينتنا الواعدة ولتي لا تزال تشهد إقبالا من ضيوف المحافظة مع ختام موسم الصيف على شواطئ الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية، بجانب السياحة الخارجية التى تصل من جميع دول أوروبا والعالم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أنه خلال الفترة المقبلة، سوف تشهد المدينة استمرار توافد ضيوف ومصطافي ومحبي المدينة الساحلية، خاصة رحلات اليوم الواحد في العطلات الأسبوعية التي تأتي من المحافظات المختلفة، لتستقبل الشواطئ روادها مع نهاية موسم الصيف.

وشدد عبد المجيد على ضرورة التزام المصطافين بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميا والمسئولة عن توجيه التحذيرات للزائرين بجميع الشواطئ، حفاظا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، بمتابعة من أفراد الإنقاذ على الشواطئ.

وأوضح أنه تم تحديد أسعار الشواطئ العامة هذا العام باسعار 120 جنيها للشمسية و4 كراسي، بمتابعة من مجلس المدينة من خلال حملات تفتيشية والمتابعات الدورية على الشواطئ لمنع التلاعب أو زيادة الأسعار أو فرض رسوم إضافية لاستغلال المصطافين.

وناشد الزائرين والوافدين الإبلاغ الفورى فى حالة التلاعب فى الأسعار على رقم 0464935266.

وأكد أن قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

عودة الزحام لشواطئ مطروح

عودة الزحام لشواطئ مطروح

عودة الزحام لشواطئ مطروح