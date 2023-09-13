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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفير 40 فرصة عمل لشباب مطروح من ذوي الهمم والعزيمة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مديرية العمل بمطروح المبذولة في توفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وخاصة من ذوي العزيمة والهمم تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وإدماجهم في المجتمع وتحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

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وأشار أن مكاتب التشغيل بمديرية العمل بمطروح نجحت ضمن مبادرة (مصر بكم أجمل) التي تنفذها وزارة العمل في توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد (40) من الشباب (ذكور وإناث) من أبناء مطروح من ذوي الهمم من الذين تقدموا للمديرية بطلبات للحصول على فرص عمل وذلك بعد المرور على عدد من منشآت القطاع الخاص وحصر فرص العمل الشاغرة من العمالة الدائمة والمؤقتة بها للتعاقد عليها.
وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية العمل بالمحافظة أن التعيين دائم ومؤقت لمساعدة ذوي الهمم في إيجاد مورد رزق لهم.
بينما أكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.

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