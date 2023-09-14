حماة الوطن: الدعم الطبي واللوجستي للأشقاء بليبيا والمغرب يعكس دور مصر التاريخي

أشاد النائب عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بالرلمان ، بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، القائد الاعلي للقوات المسلحة وتضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال،

وشدد على أن مصر لن تدخر جهداً في دعم الأشقاء الليبيين والعرب بشكل عام بتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل .

وأثني أمين حزب حماة الوطن بمطروح علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة المصرية لتقديم الدعم الفوري، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وذلك في إطار علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح بان الأراضي الليبية تتعرض لحدث اسثثنائي من اثار العاصفة دانيال، ، وأن هذه الكارثة الطبيعية هي الثانية التي تتعرض لها ليبيا بعد زلزال 1963.

كما قدم أمين حزب حماة الوطن بمطروح التعازي للأشقاء بدولة المغرب ، مشيداً بدعم القيادة السياسية المصرية بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين الذي يعكس الدور التاريخي لمصر بدعم الدول الأشقاء.