محافظ مطروح يتابع تقديم الإسعافات فى حادث تصادم أتوبيس سياحى بسيارة نقل

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس تقديم الإسعافات والخدمات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابى حادث تصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل بالكيلو ٥٨ طريق مطروح إسكندرية والذى أسفر عنها مصرع شخصين وإصابة 42 آخرين .



حيث تابع محافظ مطروح من خلال مديرية مديرية الصحة برئاسة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح تقديم الإسعافات الأولية لمصابي الحادث.



كانت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالأسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح إسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى رأس الحكمة ومستشفى الضبعة 2 جثة هامدة بالإضافة إلى 42 مصابا .