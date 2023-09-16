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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح : إجراء عمليات لـ 704 مرضى في القافلة الطبية للعيون بـ الضبعة المركزي

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح  أهمية القوافل الطبية لعدد من مدن وقرى المحافظة لتقديم خدمات طبية لائقة ومجانية لأهالي مطروح.

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وأضاف أن القافلة الطبية لطب وجراحة العيون بمستشفى الضبعة المركزي استقرت على توقيع الكشف على 374 حالة وتم إجراء 21 عملية جراحية وصرف علاج ما بعد التدخل الجراحي بالمجان كما تم عمل عدد 195 نظارة طبية يتم تسليمها بعد أسبوع كما تم صرف العلاج بالمجان لعدد 120 حالة.


وسيتم إيفاد عدد 25 حالة لعمل الفحوصات اللازمة لبيان عمل عملية من عدمه باحدي فروع مستشفيات دار العيون بالقاهرة وعمل العمليات اللازمة بالمجان.


الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق علي تنفيذ برنامج تعاون يشمل (قوافل طبية في مناطق غرب مطروح- قدوم استشاريين بصورة دورية).


وقدم مدير مديرية الشئون الصحية بمطروح الشكر إلى إدارة مستشفيات دار العيون على التعاون المثمر وتقديم خدمات طبية لائقة ومجانية لأهالي مطروح وإلى محمد عاطف صدقي المسؤل الإداري للقوافل الطبية بمجموعة دار العيون الذي لم يدخر جهدا لإنجاح القافلة وحسن التنسيق وتوفير جميع الخدمات الطبية للمرضى.

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