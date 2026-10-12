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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز التعاون في مجال حماية الشواطئ ومحطات الرفع

اطوبر البنية التحتية المائية
اطوبر البنية التحتية المائية
حنان توفيق

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جونزالو كوريا، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون البنية التحتية في مصر ورئيس البنية التحتية المستدامة إقليميًا، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومراجعة موقف عدد من المشروعات المشتركة مثل "مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر" و "تأهيل محطات الرفع في مصر" و " إعادة تأهيل حائط رشيد".

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على مواصلة التنسيق مع البنك في مجالات حماية الشواطئ وتطوير البنية التحتية المائية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من فرص التمويل المتاحة، ودعم تنفيذ المشروعات وفقًا لنتائج الدراسات الفنية وأولويات الدولة المصرية.

وأشار إلى أهمية الدراسات الفنية الجارية حاليا لتحديد أولويات مشروعات حماية الشواطىء ومواقع تنفيذها وآليات تمويلها، بما يضمن الاستناد إلى أسس فنية واقتصادية وبيئية واضحة، ومراعاة الأولويات الوطنية والإجراءات المعمول بها.

كما تناول اللقاء موقف مشروع «تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر»، خاصة إجراءات طرح مناقصات إنشاء محطتي رفع سَمَتاي والحامول، وموقف التعاقد على خدمات الدعم الفني والإشراف على تنفيذ المحطتين، وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية بذل كافة الجهود اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه المشروع والإسراع بمعدلات التنفيذ  والإلتزام بالبرامج الزمنية المقررة للمشروع ، والإسراع بإجراءات الطرح والإسناد لباقى الأعمال .

كما استعرض الجانبان "الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع في مصر" والتي أعدتها الوزارة مؤخراً، وموقف إعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتأهيل محطات الرفع، والتي تُنفذ بالتعاون مع البنك، مع استمرار الوزارة في مراجعة التقرير الاستهلالي للدراسة وتجميع البيانات اللازمة لاستكمالها.

حماية الشواطئ ومشروعات محطات الرفع تحسين نوعية المياه مصرف كتشنر مجالات حماية الشواطئ

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