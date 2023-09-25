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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح.. الكشف الطبي على 352 مواطن في قافلة الطبية بمستشفى النجيلة

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية اختتمت أعمالها بمستشفى النجيلة المركزي مساء اليوم الإثنين والتي نظمتها مديرية الصحة بمحافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية لأهالي النجيلة والقرى المجاورة، وذلك ضمن خطة وضعتها مديرية الصحة وفق توجيهات ألدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة. وتلبية لاحتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

 

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وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة شهدت إقبالا من أهالي مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت عدة تخصصات طبية منها: الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء والتوليد وتنظيم الأسرة، وعيادة طب الأطفال والعلاج الطبيعي والجلدية وعيادة الرمد والانف والاذن والحنجرة والتخاطب وأمراض الكلى وطب الأسنان بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى النجيلة المركزى.
واوضح ان القافلة استفاد منها (٣٥٢) مواطنا، تم اجراء العديد من الفحوصات بمعمل التحاليل وكذلك الأشعة التشخيصية سواء عادية اوص تلفزيونية أو مقطعية.
وأشار "سالم" الى ان توجيهات القيادة السياسية التخفيف عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها الجانب الصحي، حيث تعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين. مع اعطاء المناطق الأكثر احتياجا أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي مؤكدا استمرارا سلسة القوافل التي تطلقها الإدارة العامة للطب العلاجي بصحة مطروح على مستوى المحافظة.
وقدم الدكتور مبروك سالم والشكر لجميع الفرق الطبية من السادة الأطباء الاستشاريين والاخصائيين المشاركين في القافلة والفريق الإداري وجميع المشاركين من فريق العمل بمستشفى النجيلة المركزي وعلى رأسهم الدكتور محمد ابوطالب مدير المستشفى.

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