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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بمطروح ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة|صور

مؤتمر حزب حماه الوطن
مؤتمر حزب حماه الوطن بمطروح

عقدت أمانة محافظة مطروح بحزب حماة الوطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لقيادات وكوادر الحزب لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤، بحضور وفد حزبي برئاسة الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الحزب واللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، والنائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بمشاركة سعيد المغاوري أمين التنظيم والأمناء المساعدين وأمناء المراكز الثمانية وأمناء الأمانات النوعية ولفيف من أعضاء الحزب الموقرين من داخل وخارج المحافظة.

 

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وبدأ المؤتمر الجماهيري الحاشد بالسلام الجمهورية، ثم فيلم عن بعض إنجازات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية في كافة المجالات ومناحي الحياة التي تعلن بداية الجمهورية الجديدة، وتسليط الضوء علي دعم القوات المسلحة المصرية للأشقاء في ليبيا والمغرب في جو ملئ بالحماس والوطنية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وأكد النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، على كم التحديات التي تواجه الدولة المصرية والرئيس السيسي وكيف تغلبت عليها بحكمة وقدرة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وكيف تحملوا المسؤلية رغم صعوبتها لننتقل نحو غدا أفضل للجميع وفي جميع الاتجاهات وعلي كل المستويات، مشيدا بدور مصر الريادي التاريخي لدعم الأشقاء الليبيين والمغاربة في أزمتهم الأخيرة.
وأعلن عن وقوف أمانة محافظة مطروح كاملة بجميع كوادرها وإمكانياتها خلف القيادة السياسية قلبا وقالبا بما تملكه من وقت وجهد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.
ومن جانبه أشاد اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن بجهود أمانة مطروح، على ما تبذله من جهد ملحوظ ومشكور والتطور الكبير الذي حدث في الفترة الأخيرة، مشيدا بجهد كوادر الحزب، وجميع أمناء المراكز والأمانات والوحدات الحزبية، معربا عن تفاؤله بما رآه من اهتمام وتنظيم واعداد لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.
وأعلن اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن عن دعم محافظة مطروح للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ في المؤتمر الحاشد بالمحافظة وتفاعل الحضور بالزغاريد والهتافات للرئيس السيسي وسط ترحيب كبير وحماس من الحضور.

 

 

مؤتمر حزب حماه الوطن بمطروح 
مؤتمر حزب حماه الوطن بمطروح 
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