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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة في مطروح

مطروح تستعد لاطلاق
مطروح تستعد لاطلاق العام الدراسي

عقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وذلك لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد بداية أكتوبر المقبل وذلك بديوان عام المديرية.

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وشدد شحاته خلال الاجتماع علي أهمية الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي مع الالتزام الكامل بخطط المتابعة المتعلقة بالتوجيهات الفنية لتقييم جميع جوانب العملية التعليمية وتدعيم الإيجابيات والوقوف علي السلبيات ومعالجتها فوراً وفق إطار تربوي.

وأكد وكيل الوزارة أن عنوان المرحلة المقبلة (الأولوية للميدان ) حيث وجه موجهي عموم المواد باستثمار الآليات التي تمتلكها كل إدارة لرصد جاهزية المدارس وتحديد كافة المشكلات التي تواجه مسار العمل في المدارس وحلها فوراً.

كما وجه بإعداد خطط متابعة أسبوعية للموجهين كافة لبحث سبل سد العجز بمعلمي المواد الدراسية والبدء فورا في تنفيذ خطة ندب العاملين بالاقسام الإدارية بالإدارات الفنية ويومين علي الأقل في إطار خطة المديرية لسد العجز وفق الإمكانيات المتاحة.

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