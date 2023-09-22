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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة سيّاح إيطاليين.. محافظ مطروح يفتتح معرض «بداية جديدة» للمنتجات الحرفية والتراثية|صور

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد المعرض

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء الخميس، معرض بداية جديدة للمنتجات الحرفية والتراثية والذى تنظمه الادارة العامة للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٣ سبتمبر الجارى بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام  والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح و محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف والدكتور دار السلام حسين احمد مديرعام مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة ومحمد على نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمطروح ومديرى المديريات والادارات التنفيذيه المعنية، وكذلك بمصاحبة فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغانى الفلكورية والترحيب بضيوف المعرض،  بحديقة الغزالة بجوار ديوان عام المحافظة .

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وتفقد محافظ مطروح المعرض والذى يضم عدد ٣٥ عارضًا وعارضة، للمشغولات الحرفية والتراثية بمشاركة مديرية التضامن الإجتماعى ومديرية التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووحدة ايادى مصر  ومديرية الشباب والرياضة وغيرها .
و أشاد محافظ مطروح بالمعروض من المنتجات اليدوية والحرفية مع التوجيه لمحمد أنور  المكلف كرئيس لجنة المعارض بالاسراع في دراسة اقامة  معرض دائم للمنتجات التراثية والبيئية بالمحافظة والعمل على  أهمية مشاركة العارضين والمنتجات في المعارض الداخلية والخارجية والترويج الجيد لها  .


وأكد محافظ مطروح على اهمية الحفاظ على الصناعات الحرفية والتراثية مع التشجيع على التدريب والتأهيل  لمزيد من الشباب،مع اهمية المعارض في توفير مزيد من مصادر الدخل الاقتصادي للعارضين والحفاظ على المشاركة المشرفة لأبناء مطروح في كافة المعارض بما يتميز منتجاتهم من جودة وميزة بيئية تعبر عن تراث مطروح.
وعلى هامش المعرض تفقد وفد سياحى إيطالي للمعرض مع التقاط صور تذكارية مع محافظ مطروح والعارضين مع الاشادة بتميز المنتجات المعروضة.

محافظ مطروح خلال تفقد المعرض
محافظ مطروح خلال تفقد المعرض
محافظ مطروح خلال تفقد المعرض
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