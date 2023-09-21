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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق كرفان الشباب والمناخ بمطروح للتفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال حضور فاعليات كرفان المناخ

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس كرفان الشباب والمناخ الذي يأتي مع انطلاق الملتقيات البيئية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتزامن مع مؤتمر المتغيرات المناخية المحلى للعام، وذلك للعام الثاني على التوالي بمختلف محافظات الجمهورية والتي تبدأ من مطروح بمشاركة ٢٠٠ شاب، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة ومايسة محمد صبحي، والدكتور عبد الله محيي الدين محمد مسئولي الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

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وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح  أنه سيتم تواجد ١٠٠ شاب من منفذي المبادرة بالمحافظة بمكتبه مصر العامة و١٠٠ آخرين بمركز شباب مطروح مع إقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة، ويجوب الكرفان الذي يعمل كقافلة توعوية للشباب، عددا من مدن ومراكز المحافظة ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة، وإعادة الاستغلال الأمن للمخالفات وتدويرها.
وأشاد محافظ مطروح بكرفان البيئة والمناخ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع دعمه التام لدور المبادرة وأهميتها في توعية الشباب مؤكدا على أهمية دور الشباب في الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التوعية ووفقا لطبيعة كل محافظة خاصة التوعية من مخاطر استخدام البلاستيك على البيئة ومياه البحر مع الإقبال السياحي على المحافظات الساحلية ومنها مطروح وضرورة التوعية لمستقبلي اليخوت البحرية بعدم إلقاء المخلفات وأكياس البلاستيك وكذلك توعية المواطنين بوضع القمامة في أماكنها المخصصة والحفاظ على البيئة.

محافظ مطروح خلال حضور فاعليات كرفان المناخ 
محافظ مطروح خلال حضور فاعليات كرفان المناخ 
محافظ مطروح خلال حضور فاعليات كرفان المناخ 
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