العلمين الجديدة من مدينة الألغام إلى ناطحات السحاب ومستقبل التنمية بمصر.. تفاصيل

حظى مدينة العلمين الجديدة باهتمام كبير وإقبال كبير من كبار المسئولين بالدولة بالإضافة إلى الإقبال الكبير من السياحة الداخلية والخارجية بعد أن أصبحت مدينة العلمين الجديدة من أكثر المناطق بمصر ومنطقة الساحل الشمالي جذبا للسياحة.



فمدينة العلمين الجديدة بفضل جهود الرئيس السيسي ورويته المستقبلية الذي أزال الغبار عن تلك الجوهرة والتي كانت تتغطى بألغام الحرب العالمية الثانية للتحول إلى أيقونة الساحل الشمالي كأكثر المناطق جذبا للاستثمار الخارجي.

فمدينة العلمين منذ قيام الرئيس السيسي بتدشينها وتشهد المدينة عمليات إنشاء واسعة لم يوقفها أي شي حتى كورونا ليستمر العمل ولنقترب من تحقيق الحلم

كورنيش العلمين الجديدة

يعد كورنيش العلمين الجديدة تحفة معمارية رائعة تجذب إليها عددا كبيرا من المواطنين للاستمتاع بذلك الكورنيش السياحي الفريد الممتد ل14كيلو متر. بالإضافة إلى المنطقة الشاطئية ذات المياه الصافية والذي تم اتاحتة أمام الجميع مجانا.

المدينة التراثية

كما تم تنفيذ المدينة التراثية، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، كما تم تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فدانا، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة- كلية الدراسات العليا- المكتبة المركزية- كلية الطب البشري- كلية طب الفم والأسنان- كلية الصيدلة- كلية الفنون والتصميم- كلية الدراسات القانونية الدولية- كلية إدارة الأعمال- كلية الهندسة كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات- كلية الهندسة كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثي- سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات- مستشفى جامعي- مبنى الخدمات- صالة رياضية متعددة الأغراض- مستشفى طب الفم والأسنان)،

نموذج للمدن السياحية

وروعي في تخطيط المدينة أن تكون نموذجا للمدن الساحلية المصرية التي تحقق تنمية متكاملة وتوفر أساسا اقتصاديا قويا كما تم إنشاؤها مركزا للحكومة لاستغلاله في موسم الصيف.

ولم يترك مسؤلى وزارة الإسكان الفرصة للاستفادة من جميع المقومات التي تمتلكها المدينة حيث تم وضع مخطط للاستفادة من تلك المقومات الطبيعية من مياه البحر المتوسط الفيروزية التي تضاهى أفضل الشواطئ في العالم.

بحيرات العلمين

حيث تعود البحيرات المتصلة بالبحر في مدينة العلمين أحد أهم المقومات التي ساهمت في إتاحة الفرصة لمعظم الوحدات السكنية في رؤية للبحر.

يقول عبد الله محمد إن مدينة العلمين الجديدة تحظى باهتمام كبير داخلي وخارجي خاصة أن مدينة العلمين الجديدة تحولت من مدينة الألغام إلى أيقونة الساحل الشمالي.

وأضاف أن العلمين الجديدة تم إنشاء بها كورنيشا والذي يعد تحفة معمارية رائعة تحتوي على المنطقة الشاطئية ذات المياه الصافية.

وأشار أن اللافت للنظر أن معظم الوحدات السكنية بالعلمين الجديدة ترى البحر خاصة بعد ما تم تنفيذه بعمل بحيرات متصلة بالبحر تحقق رؤية مميزة للبحر.

وأوضح أن البحيرات أضافت جمالا إلى جمال العلمين الجديدة مما يؤكد أن الدولة خططت لأن تكون العلمين الجديدة مدينة المستقبل القادمة.

العلمين الجديدة

العلمين الجديدة