تيسيرًا على الطلاب.. توفير مستلزمات المدارس بتخفيضات 40% بمطروح|صور

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض أهلاً مدرستى للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من 30 - 40% الذى نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمدرسة الرسمية المتميزة للغات، بحضور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وجمال قنديل مدير التعليم العام ،ومجدى المنشاوى مدير ادارة مطروح التعليمية وإيمان عبدالفتاح مديرالوحدة المنتجة.

وخلال تفقد محافظ مطروح للمعرض وجه بتذليل كافة العقبات مع مد فترة المعرض بما يحقق مزيد من التيسيرات للأهالي والتخفيف عنهم وتشجيع العارضين

حيث يأتى افتتاح المعرض تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين جهود محافظة مطروح و مديرية التربية والتعليم لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بسعر الجملة بتخفيض من ٣٠ الى ٤٠ % من خلال ٢٥ عارضا بداية من العاشرة صباحا حتى نهاية اليوم ، مع الاعلان عنه وبما يوفر مزيداً من الدخل الاقتصادي للعارضين.

المصرية بالتخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير مزيد من احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى.

محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس

محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس