عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تيسيرًا على الطلاب.. توفير مستلزمات المدارس بتخفيضات 40% بمطروح|صور

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، معرض أهلاً مدرستى للأدوات والمستلزمات المدرسية بتخفيضات من 30 - 40%  الذى نظمته الوحدة المنتجة بمديرية التربية والتعليم بالمدرسة الرسمية المتميزة  للغات، بحضور  عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وجمال قنديل مدير التعليم العام ،ومجدى المنشاوى مدير ادارة مطروح التعليمية وإيمان عبدالفتاح مديرالوحدة المنتجة.

بعد انتهاء العاصفة دانيال.. الآلاف يقبلون على مصيف مطروح

المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

وخلال تفقد محافظ مطروح للمعرض وجه  بتذليل كافة العقبات مع مد فترة المعرض بما يحقق مزيد من التيسيرات للأهالي والتخفيف عنهم وتشجيع العارضين
حيث يأتى افتتاح المعرض تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  بالتنسيق بين جهود محافظة مطروح و مديرية التربية والتعليم  لبيع الأدوات والمستلزمات  المدرسية بسعر الجملة  بتخفيض من ٣٠ الى ٤٠ % من خلال ٢٥ عارضا بداية من العاشرة صباحا حتى نهاية اليوم ، مع الاعلان عنه  وبما يوفر مزيداً من الدخل الاقتصادي للعارضين.

 المصرية بالتخفيف عن أعباء المواطنين وتوفير مزيد من احتياجاتهم  بأسعار مخفضة خاصة مع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى.

محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس 
محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس 
محافظ مطروح خلال افتتاح مستلزمات المدارس 
مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 درجة مرة واحدة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بالتزامن مع أنباء عاصفة التنين

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

تنفيذا لتوجيهات الرئيس ..وزارة المالية تعلن تفاصيل تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة

تعديل مواعيد خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. ومصادر تكشف مفاجأة

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسونامي أزمات يضرب الأهلي| مشكلة بسبب دوري السوبر.. الشحات يغيب مباراتين.. وكولر غاضب

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. تعرف على الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 17 سبتمبر 2023

رئيس صناعة البرلمان: قرارات السيسي تعكس اهتمامه بالسعي للتخفيف عن كاهل المواطنين

نتيجة تنسيق الأزهر 2023.. طب القاهرة 96،15% والصيدلة 93:54%

قبل بطولة العالم بالقاهرة.. كشف طبي شامل للاعبي منتخب رفع الأثقال البارالمبي

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

بشرى سارة للمواطنين عن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البسبوسة

فلوسي فين؟.. مش هلعب معاكم| هل تخلى زيزو عن الزمالك؟.. مصدر يكشف التفاصيل

فيديو

محمود حجازي يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني «فيديوجراف»

مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

موعد زيادة 15٪ ورفع علاوة الغلاء.. قرارات عاجلة لأصحاب المعاشات

هزة قوية في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ