المصائب تتوالى.. مصرع وإصابة 44 ليبيًا في حادث تصادم أتوبيس سياحي بمطروح

مازالت المصائب تتوالى على الشعب الليبيى الشقيق، فعلى الرغم من أحداث السيول التى اجتاحت ليبيا منذ يومين وأسفرت عن مصرع وفقدان الآلاف، شهد طريق مطروح الاسكندرية الساحلى منذ قليل مصرع وإصابة 44 ليبيًا فى حادث تصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالاسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح الاسكندرية الساحلى .



واستقبل مستشفى رأس الحكمة جثة لشخص ليبي وأخرى مجهولة الهوية بالاضافة الى 42 مصابا جميعهم من ليبيا كانوا فى طريقهم الى ليبيا للوقوف بجانب اقاربهم فى أحداث درنة .

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح تلقت اخطارا بتصادم اتوبيس سياحى بسيارة نقل محملة بالاسمنت بالكيلو 58 طريق مطروح الاسكندرية الساحلى، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث.