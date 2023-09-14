ضبط 29 مخالفة سير لسيارات الأجرة بمطروح

نظمت إدارة مشروع المواقف بمطروح حملة تفتيش على خطوط سير سيارات الأجرة ومراجعة الالتزام بالتصريح للعمل بأحياء وكورنيش مدينة مرسى مطروح بالتعاون مع إدارة ومباحث المرور.



وصرح المهندس محمد القط، مدير مشروع المواقف بمطروح، بأن الحملة أسفرت عن تحرير 29 مخالفة خط سير واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مع استمرار جهود متابعة انتظام خطوط سير سيارات الأجرة والالتزام بتصريح العمل بإحياء مدينة مرسى مطروح وبالكورنيش.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف الحملات المرورية للتأكد من التزام سائقي سيارات ميكروباص بالخطوط الداخلية بخط السير ومنع أي تجاوزات لتوفير خدمات وسائل مواصلات للمواطنين في جميع المناطق المخطط بها خطوط سير، مع إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسي مطروح لمنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال، خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.