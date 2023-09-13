"بداية جديدة".. معرض لبيع منتجات المدارس والمشروعات الصغيرة والسيدات في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم معرض بعنوان (بداية جديدة) لبيع منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في الفترة من 21 وحتى 23 سبتمبر الجاري ولمدة 3 أيام بحديقة الغزالة بمطروح.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين وخاصة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



وأشار محافظ مطروح إلى أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة من المعارض التي تنظمها المحافظة لتشجيع الشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية وذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة وطلبة المدارس لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أي أعباء مالية مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم ومساعدتهم على فتح منافذ تسويقية لهم لتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين مضيفا أن المعارض السابقة حققت نجاحا وإقبالا كبيرا من المواطنين نظرا أن أسعارها مناسبة للجميع مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.

وأوضح محمد أنور مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف أنه على الراغبين في الاشتراك بالمعرض، التوجه للإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام المحافظة مشيرا إلى أن الاشتراك بالمعرض بالمجان ودون أي رسوم.