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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الخميس حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق انخفاضا ووصل لحوالي 2200 جنيه للجرام بعد أن كان خلال الشهور الماضية بـ 2800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة انخفاض أو إما استقرارا فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.

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بعد بيانات التضخم الأمريكية.. اعرف سعر الذهب محليا اليوم الخميس

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مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انتعاش الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وهبطت أسعار الذهب العالمي إلى 1909.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1932.60 دولار للأوقية.

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بعد بيانات التضخم الأمريكية.. اعرف سعر الذهب محليا اليوم الخميس

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سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم

فيما ارتفع مؤشر الدولار العالمي 0.3%، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في الشهر السابق له.
 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

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