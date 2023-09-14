اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

تواصل أسعار الذهب حالة الاستقرار على مستوى جميع الأعيرة خلال تعاملات اليوم الخميس حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق انخفاضا ووصل لحوالي 2200 جنيه للجرام بعد أن كان خلال الشهور الماضية بـ 2800 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة انخفاض أو إما استقرارا فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف وعليه يتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.

ويهتم الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الخميس بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,200

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتسجل أسعار الذهب انخفاض منذ قرار مجلس الوزراء مايو الماضي، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي أدى إلى إحداث نقلة نوعية بسوق الذهب المحلي، حيث حدث توازن كبير في أسعار الذهب محليا.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع انتعاش الدولار، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وهبطت أسعار الذهب العالمي إلى 1909.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 25 أغسطس الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1932.60 دولار للأوقية.

فيما ارتفع مؤشر الدولار العالمي 0.3%، قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تؤثر على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» بشأن سعر الفائدة.

وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز، مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في الشهر السابق له.

