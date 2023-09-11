الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، من أكثر ما يبحث عنه المصريون ، خاصة سعر الجرام من عيار 21 في محلات الصاغة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تذبذب أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا ملحوظا، مع هبوط سعر الأوقية عالميا إلى مستويات متدنية.

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سعر الذهب اليوم في مصر

وعن سعر الذهب اليوم في مصر ، فسجل سعر الجرام من أقل الأعيرة في مصر وهو عيار 14 أقل من 1500 جنيه ، ليبدأ من 1,460 جنيها فقط، بعدما لامس الـ2000 جنيه في ذروة الارتفاع في إبريل الماضي.

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر

وعن سعر عيار 18 الآن ، فتراجع إلى نحو 1,877 كحد أدنى في محلات الصاغة اليوم ، عند شراء بعض المشغولات الذهبية مثل الخواتم وغيرها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر فيقدمه موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة الذهب بدون مصنعية:

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين، 2,514 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,200 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، من عيار 18: 1,886 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء: 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

المشترون يبحثون عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية ، في سوق الصاغة ، إذ يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10 % من السعر المجرد ، فيما قد يكون من 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من نحو 35 فيما فوق.

سعر الذهب 2023

وكان الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أعلن أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، موضحا أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، سيساعد فى تراجع الذهب والدولار مستقبلا.