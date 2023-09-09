الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا ملحوظا مقارنة بأسعار الأمس، بعدما شهد المعدن ارتفاعا ملحوظا أمس ، ليواصل سعر الجرام من عيار 21 هبوطه مجددا في سوق الصاغة اليوم السبت.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويعتبر سعر الأصفر اليوم أبرز ما يبحث عنه المقبلون على شراء الأعيرة المختلفة سواء كانت للمشغولات أو السبائك، إذ هبط سعر الجرام المتداول بكثرة في سوق المشغولات وهو عيار 18 إلى أقل من 1900 جنيه بعدما تخطى هذا الرقم قبل أيام قليلة ، ليبدأ اليوم من 1,877 جنيها فقط.

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أسعار الذهب عيار 21 الآن

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 فتراجع بقوة من 2400 جنيه قبل أايم ليسجل اليوم نحو أقل من 2200 جنيه ، إذ يبدأ سعر البيع اليوم من 2190 جنيها بدون مصنعية، أما السعر عند الشراء يكون 2200 جنيها.

الذهب

الذهب الأن في مصر

تعتبر أسعار الذهب مباشر الآن في مصر محل اهتمام من المقبلين على الشراء والبيع ، خاصة سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة والذي يكون الأكثر بحثا لدى المشترين خاصة.

ويقدم لكم موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت، 2,514 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت، 2,200 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم السبت، من عيار 18: 1,886 جنيها.

الذهب

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت، عيار 14 للشراء: 1,467 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت، عيار 24 للبيع: 17,520 جنيها.

سعر أوقية الذهب

أنما عن سعر الذهب عالميا فسجلت الأوقية عالميا في العقود الفورية، 1,919.15 دولار بحلول الساعة 02:45 بتوقيت جرينتش بعد 1,924.38 أمس ، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

توقعات سعر الذهب في مصر

من جانبه قال الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، قال السعر الحالي قريبا جدا منالسعر العالمى، مشيرا إلى أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك.

وبين مستشار وزير التموين لشؤون الذهب في تصريحات تليفزيونية أن انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، سيساعد فى تراجع الذهب والدولار.