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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتجاوز الـ 2500 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

الذهب.. قدمت الإعلامية فرح سعيد خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

 

تذبذ أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيه.

 

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الجنيه الذهب

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