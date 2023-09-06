مفاجأة في أسعار الذهب الآن لـ عيار 21

يرغب المواطنون في معرفة أسعار الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية، إضافة إلى أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء أو البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الأربعاء 6-9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,190 جنيه شراء 2,200جنيه

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,185 جنيه شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه

سعر الذهب عيار 21 الاحد الماضي

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,514 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,305 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,886 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,467 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,257 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,194 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,600 جنيه.

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,514,286 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.