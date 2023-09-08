ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

تعتبر أسعار الذهب الآن في مصر محل بحث من قل الكثير ، إذ يهتم الآلاف بشراء المعدن اليوم الجمعة من محلات الصاغة المختلفة مع إقامة العديد من مناسبات الخطوبة في هذا اليوم.

الذهب

سعر الذهب الآن

وشهد سعر الأصفر الآن، زيادة جديدة مقارنة بأسعار الأمس، إذ صعد سعر الجرام من عيار 18 اليوم ليسجل سعر الجرام نحو 1,899 جنيها.

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سعر الذهب مباشر في مصر

كما تعتبر أسعار الذهب مباشر محل اهتمام من المقبلين على الشراء والبيع ، خاصة سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21

ويقدم لكم موقع صدى البلد في هذا التقرير سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة ، 2,531 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ، 2,215 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الجمعة ، من عيار 18: 1,899 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء: 1,477 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع: 17,640 جنيها.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

ويتابع الكثير اليوم سعر المصنعية على كل جرام ذهب والذي يكون مختلفا من حل إلى تاجر وبين تاجر وآخر ، وبين محافظة وآخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية يكون من خلال إضافة نحو بين 6-10 % من سعر الجرام ، بينما يكون بين 80--150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 25 جنيها للجرام.

سعر مصنعية السبيكة يكون مثل المشغولات كما ذكرنا بالأعلى حتى 00 جرام، اما فيما فوق تتكون مصنعية الجرام تبدأ من 35 جنيها.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، 1,924.38 دولار بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

طلب إلى الحكومة

وكان الدكتور ناجى فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، قال إن السعر الحالي مناسب وليس بعيدا عن السعر العالمى، مشيرا إلى أنه تقدم رسميا بطلب إلى مجلس الوزراء لتمديد مبادرة زيرو جمارك، مشيرا في تصريحات تليفزيونية إلى انضمام مصر لبريكس حدث اقتصادى قوى، سيساعد فى تراجع الذهب والدولار.