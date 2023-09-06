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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 18 الآن

صدى البلد

عاودت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 6-9-2023،  الارتفاع مجددا، وسجلت اليوم زيادة بمتوسط 15 جنيها للجرام الواحد، تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من عدم الاستقرار متأثرة بحركة الذهب في البورصة العالمية.

 

وتحركت أسعار الذهب صعودًا وهبوطًا خلال تعاملات أمس السبت، واليوم ارتفع  سعر الذهب عيار 21 إلى 2220 جنيهًا للجرام.

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سعر الذهب عالميًا

استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، مسجلة  1923 دولارا.

 

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الاحد 3-9-2023 وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 2225  جنيهًا، وذلك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

 

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,480 شراء 2,514

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,170 شراء 2,200

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,480 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,273 شراء 2,305
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,170 شراء 2,200
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,860 شراء 1,886
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,447 شراء 1,467
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,240 شراء 1,257
الاونصةبيع 77,128 شراء 78,194
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,360 شراء 17,600
الكيلوبيع 2,480,000 شراء 2,514,286

أسعار الذهب اليوم 

وتشير التوقعات إلى إمكانية عودة أسعار الذهب في السوق العالمية إلى التراجع بسبب تمسك البنك الفيدرالي بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤثر على سعر الذهب المحلي أيضاً بالتبعية، ولكن يظل المؤثر الأكبر على سوق الذهب المحلي هو سعر صرف الدولار في السوق الموازية ومدة العرض والطلب على الذهب.

 

وساهمت مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في تحقيق استقرار في أسعار الذهب بشكل عام بسبب تحقيق توازن بين العرض والطلب، وأن الحكومة تفكر في مد فترة العمل بهذه المبادرة المنتظر لها الانتهاء في مطلع شهر نوفمبر القادم.

أيضاً صرح رئيس البورصة السلعية بأنه سيتم طرح الذهب في البورصة السلعية في سبتمبر المقبل، وسيتم طرح السبائك والعملات الذهبية دون المشغولات كما سيتم طرح مضبوطات الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة في محاول لتقنين حركة التجارة الداخلية للذهب.

وترى جولد بيليون أن طرح الذهب في البورصة السلعية سيفتح فرصًا تجارية جديدة أمام العاملين في سوق الذهب وسيعمل على وضع آلية تسعير تعتمد على العرض والطلب من خلال تجميع بيانات المتعاملين من التجار والوسطاء لمعرفة الكميات المعروضة والمطلوبة على حد تصريح أعضاء الشعبة العامة للذهب.

 سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,860 شراء 1,886

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,360 شراء 17,600

 

 

 

 

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