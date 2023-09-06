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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في البيض بالأسواق

صدى البلد

عاودت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-9-2023، التراجع مجددا، وسجل سعر الدواجن البيضاء انخفاض بنحو جنيها واحدا تقريبا في الكيلو الواحد، عقب تراجعها بنحو جنيهين الاثنين الماضي.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6-9-2023،  56 جنيها للكيلو في المزرعة مقارنة بـ 59 جنيها أول أمس.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بشدة خلال الاشهر الماضية، مقارنة بأسعار بداية العام الجاري مسجله 56 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

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سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن اليوم الاربعاء   6-9-2023، ، 56 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 65 و70 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الاربعاء 6 سبتمبر   2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم 

  • سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 56 جنيها  للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو وصل إلى  95 جنيها للكيلو.
  • واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن اليوم 

  • وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم  55 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البانية اليوم بين 155 و165 جنيها للكيلو الواحد.
  • وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم 

  • ارتفعت أسعار البيض اليوم الأربعاء 6-9-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 116 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 116 جنيها.
  • سجل سعر البيض الأحمر إلى 118 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 122 و125 جنيها.
  • استقر سعر البيض البلدي إلى 126 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم 

  • ارتفع سعر الكتكوت الأبيض 17 جنيها.
  • سعر الكتكوت الساسو 14 جنيها
  • سعر الكتكوت البلدي 10 جنيهات.
  • سعر الكتكوت الفيومي 10 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم 

  • تراجعت أسعار الأعلاف  وتراوح سعر الطن بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 21 ألف جنيه للطن وذلك بعد أن كانت أسعار الأعلاف تتسبب في أزمة وغلاء في أسعار الدواجن في الفترة الماضية.
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