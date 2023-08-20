40% مقدم.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الافريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.

وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:

مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.

كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.

شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي

شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً

الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى

مدة الشهادة : ثلاث سنوات

نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما

دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة

العملة : الجنيه المصري

العملاء: الأفراد فقط

الاسترداد الجزئي غير متوفر

التجديد التلقائي غير متاح

شهادات البنك الأهلي المصري

وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19%؜ ثابت و 22%؜ متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.

وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

شهادات البنك الأهلي الجديدة

وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18%؜ السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا

شهادات بنك مصر ٢٠٢٣

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.