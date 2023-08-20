40% مقدم.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنك العربي الافريقي

يتيح البنك العربي الأفريقي الدولي شهادة ادخار ثلاثية بعائد 40%، مدفوعة مقدماً لكافة العملاء من الأفراد.
وكشف البنك عن تفاصيل الشهادة، والتي جاءت كالتالي:
مُدة الشهادة 3 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة الواحدة 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا يمكن استرداد قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر من ربط الشهادة مع مراعاة خصم نسبة من العائد المدفوع مقدماً ونسبة الفائدة التراكمية، ولا تجدد بعد تاريخ الاستحقاق.
كما تتيح الشهادة إمكانية الاقتراض عليها بنسبة 50% من أصل مبلغ الشهادة.
شهادات ادخار البنك العربي الأفريقي
شهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدماً
الحد الأدنى لإصدار الشهادة 5000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه مصري بدون حد أقصى
مدة الشهادة : ثلاث سنوات
نسبة الفائدة: 40% من قيمة الشهادة مدفوعة مقدما
دورية صرف العائد : العائد يتم صرفه بالكامل مع بداية ربط الشهادة
العملة : الجنيه المصري
العملاء: الأفراد فقط
الاسترداد الجزئي غير متوفر
التجديد التلقائي غير متاح
شهادات البنك الأهلي المصري
وأعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن طرح شهادتين، بفائدة 19% ثابت و 22% متناقص؛ شهادتين 3 سنوات.
وعن تفاصيل الشهادات الجديدة المقدمة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، الشهادة الأولى هي شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنوي ويصرف العائد شهريًا.
شهادات البنك الأهلي الجديدة
وعن الشهادة الثانية، قدم كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22% لأول سنة و18% السنة الثانية و 16% السنة الثالثة و يصرف العائد شهريا.
شهادات بنك مصر
طرح بنك مصر شهادة بعائد سنوى متناقص يبدأ بـ 22% في السنة الأولى و18% في السنة الثانية، و16 % للسنة الثالثة، يصرف عائدها شهريًا
شهادات بنك مصر ٢٠٢٣
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنكين
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.