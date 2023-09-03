انخفاض جديد في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق| تفاصيل

واصلت أسعار اللحوم في الأسواق الانخفاض منذ عيد الأضحى المبارك، بفعل طرح الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، كما شارك في ذلك ايضا تراجع أسعار علف الماشية خلال الايام الماضية.

وعالميا، انخفضت أسعار اللحم البقري بنسبة 14% خلال شهر مايو الماضي لتسجل 5.49 دولار للكيلو وفقا للأسعار العالمية وذلك مقارنة بنفس الشهر من 2022، وكذلك عن شهر أبريل الذي سجلت فيه 5.76 دولار للكيلو، وفقا لتقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية.

وفي مصر هبطت أسعار الكندوز إلى ما دون الـ 300 جنيها لليكلو متراوحة بين 270 و300 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم السودانية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ مزيد من اللحوم الطازجة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، في المحافظات، بتخفيض 35% / مقارنة بأسعارها في الاسواق، حيث تبيع اللحوم الطازجة بـ 220 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 270 و300 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و320 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 230 و250 جنيهًا للكيلو بعد أن تراجعت بنحو 10 جنيهات تقريبا ، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و230 جنيهًا للكيلو، وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 270 و310 جنيها والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 280و300 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك300و320 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 150 جنيها، وسجل سعر اللحم الضأن 180 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 155 جنيهًا، أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.