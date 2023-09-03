تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البانيه الآن

تحركت أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-9-2023، مجددا، وسجل سعر الدواجن البيضاء ارتفاعا بنحو جنيهين تقريبا في الكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 3-9-2023، 59 جنيها للكيلو في المزرعة مقارنة بـ 57 جنيها بالأمس.

ورغم ذلك ظل سعر الدواجن البيضاء منخفضا مقارنة بأسعار بداية العام الجاري مسجله 59 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت في بداية العام الجاري إلى ٩٠ جنيها للكيلو.

وسجّلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 59 جنيهًا للكيلو مقارنة بـ 58 جنيهًا للكيلو خلال تعاملات أول أمس.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن اليوم الاحد 3-9-2023، ، 59 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 67 و70 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد 3 سبتمبر 2023، ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار الذهب أيضا إلى جانب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وغيرها من الأخبار التي تهم المواطن.

بورصة الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء اليوم 59 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الساسو وصل إلى 95 جنيها للكيلو.

واستقرت سعر الدواجن البلدي حر عند 100 جنيه للكيلو.

سعر الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 55 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانية اليوم بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت أسعار البيض اليوم الاحد 3-9-2023، سجل سعر طبق البيض الأبيض 115 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيها.

سجل سعر البيض الأحمر إلى 117 جنيهات للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها.

استقر سعر البيض البلدي إلى 123 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 130 و135 جنيها للطبق.

سعر الكتكوت اليوم

ارتفع سعر الكتكوت الأبيض 16 جنيها.

سعر الكتكوت الساسو 12 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي 10 جنيهات.

سعر الكتكوت الفيومي 10 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم