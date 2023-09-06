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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إلغاء شرط الحصول على وحدة سكنية.. تعديل آلية طرح قطع الأراضي الصغيرة

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الاسكان

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تعديل واعتماد آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة (الأكثر تميزاً ـ المميزة ـ المتوسطة) من خلال الموقع الإلكتروني لبرنامج "مسكن"، وما تم من إجراءات عليه بالطرحين الأول والثاني، وتعديل في بعض شروط الطرح.


شروط طرح الاراضي السكنية 



وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق على آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بجميع المدن الجديدة، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وذلك انطلاقاً من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، وبهدف ضبط السوق العقارية، وتوفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
 

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وأكد الوزير، أن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها بالمدن الجديدة، للحجز الفوري، حققت نجاحاً ملحوظاً، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال الطرحين الأول والثاني، طبقاً لهذه الآلية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة، يراجع ويقيم بشكل دورى، شروط وضوابط الطرح، وتعديل ما يلزم، من أجل تحقيق الهدف المنشود من آلية الطرح الدائم، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين، للحصول على قطع الأراضي السكنية، وبناء مسكنهم الخاص.


وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة بآلية الطرح الدائم لقطع الأراضي السكنية، شملت، إلغاء شرط عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجته أو أولاده القصر على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك للتيسير على العملاء، وسرعة إنهاء إجراءات البت، وإلغاء شرط عدم سابقة تخصيص أي قطعة أرض بالمدن الجديدة للمتقدم (الزوج / الزوجة) بالنسبة لقطع الأراضي (المميزة ـ المتوسطة)، وإضافة شرط عدم سابقة حصول المتقدم (الزوج / الزوجة) على قطعة أرض مميزة أو متوسطة ضمن برنامج "مسكن".


وأضاف وزير الإسكان، أن هذه الشروط تسرى اعتباراً من الطرح الثالث، والذي بدأ منذ يوم 22 أغسطس الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، ويتم العمل بباقي الشروط والإجراءات الواردة بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 172 بتاريخ 2022/9/29.


وذكر الوزير، أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة)، ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني (https://reserve.newcities.gov.eg).

 

الأسكان الأراضى السكنية طرح الاراضي السكنية وزارة الاسكان

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