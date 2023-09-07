ارتفع 10 جنيهات.. سعر الذهب في مصر الآن

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد ،خلال ختام تعاملات أمس الأربعاء، وسجل الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيه مقارنة ب 2200 جنيه ببداية التعاملات.

ويرصد موقع "صدى البلد" سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today .

سعر الذهب دون مصنعية

عيار 24 الأعلى سعرا

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2526جنيه .

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس نحو 2315 جنيه .

سعر عيار 21 الأشهر تداولا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 2210جنيه .

الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الخميس نحو 1894جنيها .

الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس نحو 1473 جنيها.

عيار 12 الأقل سعر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل سعرا اليوم الخميس نحو 1263جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية اليوم الخميس نحو 17689 جنيه .

سعر كيلو الذهب

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الخميس نحو 2.5 مليون جنيه

سعر آوقية الذهب

استقر سعر الدهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة العالمية مسجلا 1918 دولار



سعر الذهب عالميا

اختلاف أسعار الذهب

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ضريبة الذهب

يتم تحصيل الضريبة علي أسعار الذهب من المنبع، والتي تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.