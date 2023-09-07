400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر زيادة جديدة ، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة عند شراء المشغولات، وكذلك سعر الجرام من عيار 24.

موضوعات متعلقة:

سعر الذهب الآن عيار 18 اليوم

سعر الأصفر اليوم في مصر، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 18 سجل ارتفاعا ليبدأ من 1,886 جنيها بعدما لامس 1800 جنيه قبل ذلك، فيما سجل عيار 22 اليوم في مصر 2,305 جنيهات للبيع بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب الآن

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعا بقيمة 400 جنيه، إذ وصل اليوم إلى نحو 17600 جنيه للبيع مقارنة بنحو 17200 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله في أبريل الماضي وهو 22400 جنيه، وذلك لكل جنيه يزن 8 جرامات من عيار 24.

سعر الذهب مباشر في مصر

ويبحث المقبلون على الشراء والبيع عن سعر الذهب الآن، ونقدم لكم في هذا التقرير سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,526 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,210 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع: 17,600 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، إلى 1,917.43 دولار بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش بعد 1,926.40 دولار، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

وتعتبر اسعار الذهب بالمصنعية عيار 21 عند الشراء سواء المشغولات والسبائك بكافة أوزانها، هم ما يرغب المقبلون على الشراء فقط في معرفته، وكذلك 24 لشراء السبائك خاصة.

لحساب سعر المصنعية، يضيف التاجر بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.