انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، بالاضافة الي أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء او البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 5-9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,185 جنيه شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,520 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,310 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,890 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,470 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,260 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,372 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,640 جنيه.

الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,520,000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.