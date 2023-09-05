عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب الان في مصر بالتعاملات المسائية، بالاضافة الي أسعار المصنعية والدمغات المقررة بشكل رسمي دون التعرض للزيادة غير المبررة أثناء الشراء او البيع بمحلات الصاغة المختلفة.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

ويقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن  أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق الثلاثاء 5-9 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح.

متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,185 جنيه شراء 2,205 جنيه

سعر الذهب عيار 21 أمس

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,215 جنيه
سعر الذهب عيار 21 أول أمس

عيار 21 بيع 2,205 جنيه شراء 2,225 جنيه

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,497 شراء 2,520 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,289 شراء 2,310 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,873 شراء 1,890 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,457 شراء 1,470 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,249 شراء 1,260 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 77,661 شراء 78,372 جنيه.
الجنيه الذهب بيع 17,480 شراء 17,640 جنيه.
الكيلو بيع 2,497,143 شراء 2,520,000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية 

سعر ضريبة الذهب في مصر

 ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية 

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

أسعار الذهب أسعار الذهب الان اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم الذهب عيار 21 الآن الذهب عيار 21 اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأهلي يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

الهبد لازم يتوقف.. رسالة من شوبير بشأن إمام عاشور

25.9 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الحكومة بشأن الأجور والمرتبات

موضوعات متعلقة

انخفاض 35 جنيها بدون مصنعية أو دمغة.. أسعار الذهب الآن في مصر

اشتري الآن.. هبوط يضرب أسعار الذهب بالتعاملات المسائية

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

اشتري الآن.. أسعار الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر.. تفاصيل

أسعار الذهب في التعاملات المسائية .. وعيار 21 مفاجأة

استمرار أنخفاض أسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط

بشاير عيد الأضحى .. سعر الذهب اليوم في مصر |وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

السيسي: مصر لديها فرصة كبيرة للتغلب على جميع التحديات.. ومفاجأة بأسعار الذهب والدولار اليوم| أخبار التوك شو

أرخص سعر في مصر للسيارة سانج يونج تيفولى.. تفاصيل

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

فيديوهات مخلة.. ليلة سقوط صيدلي مدينة نصر.. تفاصيل بالفيديو

الزوجة اللعوب.. مارست الحرام مع عشيقها في غياب زوجها.. تفاصيل مثيرة

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية.. بداية صعبة وسيناريو وحيد لمواجهة السيتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

بملابس جريئة.. شاهد رانيا يوسف تثير ضجة في أحدث ظهور

تحمى نفسك من 15 مشكلة صحية عند تناول الفلفل باستمرار .. اكتشفها

بسبب لونه..سارة سلامة تثير الجدل بفستانها| شاهد

فيديو

غضب نجوم الفن بسبب الأجور .. والمتحدة تؤكد: هناك محاولة لإثارة البلبلة

طردني من البيت وحرمنا من الفلوس.. تفاصيل اتهامات فاطمة السويركي لوالدها الملياردير |فيديوجراف

تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

دنيا عبد العزيز تستعد لتصوير "المداح 4".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ