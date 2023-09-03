عيار 21 الآن.. موجة انخفاض كبيرة في أسعار الذهب

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة، حيث شهدت أسعار الدولار استقرارا مع بداية تعاملات اليوم، الأحد 3-9-2023، دون أي تغيير في معظم البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

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وقال تقرير مصرفي إن متوسط سعر الدولار قد شهد استقرارا مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، داخل البنك المركزي المصري ليسجل 30.84 جنيه للشراء و30.94 جنيه للبيع.

وصل أقل سعر دولار داخل البنوك إلى نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهليQNB، والمصري لتنمية الصادرات، والإسكندرية، والمصرف العربي الدولي، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، والمشرق، وبلوم".

وسجل سعر أعلى دولار في البنوك قيمة 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أما الذهب، فوصل سعر أشهر أعيرة الذهب وهو عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 2195 جنيها للبيع و2215 جنيها للشراء في بداية تعاملات اليوم الأحد 3-9-2023.

واستقر سعر الذهب في نهاية تعاملات أمس، السبت، بدون أي تغيير في محلات الصاغة في الجرام منذ الخميس الماضي.

وسجل أقل سعر ذهب في بداية تعاملات اليوم، الأحد الموافق 3-9-2023؛ نحو 1463 جنيها للبيع و1477 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأدنى فئة.