الحق اشتري.. مفاجأة فى أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام الآن

شهدت أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية انخفاضا على مستوى جميع الأعيرة، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر شهرة في الأسواق، حوالي 2,210 جنيه للجرام.

أهمية أسعار الذهب

وتمثل أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمقبلين على الزواج بهدف تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

كما تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم، خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم الخميس

وتواصل أسعار الذهب اليوم، الخميس، حالة تراجع، حيث بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 2,514 شراء 2,526

عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,315

عيار 21 بيع 2,200 شراء 2,210

عيار 18 بيع 1,886 شراء 1,894

عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,473

عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,263

الاونصة بيع 78,194 شراء 78,550

الجنيه الذهب بيع 17,600 شراء 17,680

الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,525,714



سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل، حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا، وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصى من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع كبيرة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وتخلي الدولار عن أعلى مستويات بلغها.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1927.59 للأوقية، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 29 أغسطس.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.56 دولار للأوقية في حين تراجع البلاتين 0.3.% إلى 923.79 دولار.



وكان كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، قال إن المجموعة الأحدث من البيانات الاقتصادية الصادرة، تعطي “المركزي الأمريكي” مساحة؛ لمعرفة ما إذا كان بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأضاف أن القفزة في أسعار النفط، لا توفر الكثير من الطمأنينة إزاء توقعات التضخم عالميا.