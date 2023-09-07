التموين تكشف أسعار الذهب في الأسواق| فيديو

انضمام مصر لـ بريكس يقوي العملة المحلية ويساعد في تراجع الذهب والدولار

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، آخر أسعار الذهب عالميا ومحليا.

وأكد ناجي فرج، على قناة “صدى البلد”، تراجع أسعار الذهب عالميا وفي مصر أيضا، موضحا أن أسعار الأوقية تراجعت من 1950 جنيها إلى 1918 جنيها.

وقال مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن سعر الذهب تراجع 20 جنيها أمس ليسجل 2200 جنيه، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 17800 جنيها، موضحا أن الأسعار تعتبر مواتية كون الذهب يعتبر زينة وخزينة.

مبادرة زيرو جمارك

وأضاف أن سعر الذهب حاليا يعتبر مناسبا وليس بعيدا عن السعر العالمي، لافتا إلى أن مبادرة 0 جمارك أثرت بقوة في تراجع الأسعار.

وكشف أن وزارة التموين تقدمت بطلب لمجلس الوزراء لتمديد مدة المبادرة باعتبارها كان لها فوائد كبيرة، مشيرا إلى أن انضمام مصر لـ بريكس يقوي العملة المحلية ويساعد في تراجع الذهب والدولار.

