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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وهذا ثمن عيار 21 الآن.. أخبار تهمك

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الذهب.. نشر موقع “صدى البلد”، اليوم السبت 9-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

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سجل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها
وسجل عيار 18 1903 جنيهات
وسجل سعر الجنيه الذهب 17760 جنيها

 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:


سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و 33.02 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.31 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء.

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن يومي الخميس والجمعة الماضيين سجلا ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة، أما اليوم فتنكسر حدة الموجة الحارة، حيث تسجل العظمى على القاهرة 36 درجة مئوية، وهي أقل من الأمس بــ 3 درجات.

طقس اليوم السبت

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن البلاد ما زالت تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا؛ والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس، يسود الشعور الفعلي بتحسن الأحوال الجوية، خاصة في ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر.

وأشارت إلى أنه يوجدنشاط نسبي في الرياح في معظم محافظات الجمهورية؛ والذي يقلل من نسب الرطوبة وتلطيف الأجواء.

ولفتت إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة مع امتداد المرتفع الجوي، موضحة أن تحسن الأجواء خلال فترة الليل مستمرًا على مدار الأيام المقبلة؛ ولكنها ستظل حارة وشديدة الحرارة خلال فترة النهار على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت :
العظمى الصغرى

القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 33 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 41 -30
أسوان45 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 39 - 24
 

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
 

شهدت أسعار الفاكهة والخضار  بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج  “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

 

أسعار الخضروات في السوق المصري

وسجلت الطماطم 9 جنيهات للكيلو، والبطاطس11 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 18 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 9 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، ووصل سعر الخيار ل 11 جنيه.

 

ووصلت الكوسة ل 12 جنيه  للكيلو، بينما سجلت الملوخية 5 جنيهات، والخيار 10 جنيه، والفلف الرومي 9 جنيهات، والجزر 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغت أسعار البرتقال  18 جنيه، والعنب البناتي الأحمر 18 جنيها، والعنب البناتي  الأصفر 18 جنيها، ، بينما استقر سعر الفراولة عند 12 جنيه، والمانجو البلدى 15 جنيه.

 

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