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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 6 يوليو 2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد"  خلال التقرير التالي، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الخميس 6 يوليو 2023.

اسعار الخضروات 

 الطماطم بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه والبامية 35 جنيها والبصل 16 جنيها والبطاطس 12 جنيها والخيار 12 جنيها والكوسة 15 جنيها والباذنجان 8 جنيهات والجزر 12 جنيها بسوق القطاعي.

وسعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات، وسعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والفاصوليا 20 جنيها.

وسعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والخيار البلدي 12 جنيها والخيار الصوب 15 جنيها والباذنجان الرومي 8 جنيهات، وسعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 15 جنيها والبصل الذهبي 15 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 20 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيها والكوسة 8 إلى 12 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 20 جنيها.

 

أسعار الفواكهه 

سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 15 جنيها والمشمش 40 جنيها والبرقوق 40 جنيها والعنب الأحمر 30 جنيها والعنب الأخضر 25 جنيها والبرتقال 15 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها.

وسعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيها والتفاح البلدي 20 جنيها والكمثرى 45 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ البلدي 20 جنيها.

وسعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها، وسعر المانجو تراوح من 25 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والشمام 10 جنيهات والبطيخ 40 جنيها للواحدة، والبرتقال البلدي 15 جنيها والبرتقال الصيفي 15 جنيها والتين 50 جنيها

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