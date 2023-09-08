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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار تهمك.. موعد انكسار الموجة الحارة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21

خدمات تهمك
خدمات تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الجمعة 8-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2537 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2220 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيه.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و 33.02 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.57 جنيه للبيع، و38.43 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.31 جنيه للبيع، و99.96 جنيه للشراء.

موعد انكسار الموجة الحارة
 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع في درجات الحرارة مازال مستمرًا على البلاد، لافتة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة تم تسجيلها أمس الخميس واليوم أيضًا، حيث سجلت العظمى على القاهرة 41 درجة مئوية أمس الخميس بارتفاع 6 درجات عن المعدلات الطبيعية؛ وذلك بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن مناطق أخرى من الصحراء الغربية.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “ الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات حرارتها؛ وبالتالي تساهم في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وحبس الرطوبة والملوثات في طبقة قريبة من سطح الأرض. 
 

حالة الطقس

أجواء شديدة الحرارة جافة
 

لفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم أيضًا من ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين الـ 38 والـ 39 درجة مئوية في الظل بينما تسجل المناطق الموجودة في جنوب الصعيد الأقصر وأسوان 46 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أجواء شديدة الحرارة جافة خلال فترة النهار في معظم محافظات الجمهورية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنه مع غدًا السبت ستشهد البلاد تحسن نسبي في الأحوال الجوية، حيث تنكسر درجات الحرارة و تصل لـ 36 درجة مئوية، ومتوقع استمرار على مدار الأسبوع القادم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 38 - 26
الإسكندرية 33 - 27
الإسماعيلية 40 - 27
الغردقة 43 -30
أسوان 46 - 29
سوهاج 43 - 27
المنيا 41 - 24
 

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